Made Identity: Ein Logo mit Mond und Stern

Publiziert am 04.11.2025

Made Identity hat den neuen Markenauftritt entwickelt, der mit der Ankündigung der ersten Acts für die kommende Saison öffentlich wird, teilt die Zürcher Agentur mit. Das Festival zieht jährlich über 160'000 Besucherinnen und Besucher an, die während elf Tagen Konzerte auf drei Bühnen sowie ein Food Festival erleben.

Die neue Farbwelt orientiert sich an den Fassaden der Locarnese Altstadt und soll die Verbindung des Festivals zu seinem Austragungsort stärker betonen. Neben dem bestehenden Schriftzug wurde eine Bildmarke sowie eine illustrative Welt entwickelt. Laut Fabian Keller, Chief Marketing Officer des Moon+Stars, soll der Auftritt die Qualität und Eleganz des Festivals unterstreichen und dessen Verwurzelung in Locarno sichtbar machen.

Der neue Markenauftritt wird in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt und soll sowohl im digitalen als auch im räumlichen Kontext zur Anwendung kommen. Das Festival findet zwischen dem Seebecken und der Altstadt statt und bietet neben internationalen Musikacts auch Attraktionen wie ein Riesenrad. Die nächste Ausgabe des Moon+Stars ist für den kommenden Sommer geplant. (pd/spo)