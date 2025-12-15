Geyst: Mit neuem CEO an eine neue Adresse

Publiziert am 15.12.2025

Reto Baumann wechselt von der Wirz Group zur LSA-Agentur Geyst. Der ausgebildete Markenstratege und Leiter Marketingkommunikation bringt über 30 Jahre Agenturerfahrung aus dem In- und Ausland in den Bereichen Markenführung, Unternehmenspositionierung und Marketingkommunikation mit.

Von seiner neuen Aufgabe als CEO von Geyst zeigt sich Baumann sich gemäss einer Medienmitteilung begeistert: «Ich sehe Geyst als Ort für ausgezeichnete Markenarbeit und integrierte Kommunikation für nachhaltige Erlebnisse bei allen relevanten Zielgruppen.» Er folgt an der Spitze der Agentur auf die beiden Co-CEO Tanja Durband (Beratung) und Reto Odermatt (Creative Direction). Die beiden haben Geyst im Herbst verlassen.

Neuer Ort, neuer Geist

Die Agentur hat nicht nur einen neuen Chef, sondern auch neue Büros. Mit dem Umzug an die Giesshübelstrasse 62 in Zürich schlage man nicht nur räumlich ein neues Kapitel auf, teilt Geyst mit. «Der neue Standort steht für Aufbruch. Er ist ein Statement für unsere Art zu arbeiten: offen, kollaborativ, zukunftsgerichtet», lässt sich CEO Reto Baumann in der Medienmitteilung zitieren.

Die neue Umgebung soll einerseits mehr Raum für interdisziplinäre Zusammenarbeit bieten, aber auch für Begegnungen mit der Kundschaft, mit Geschäftspartnern sowie Freundinnen und Freunden der Agentur. (pd/nil)