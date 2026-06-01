RMP: Mit T-Shirts für mehr Respekt werben

Publiziert am 01.06.2026

Die Basler Eventagentur RMP Eventservice lanciert die Kampagne «Invisible Heroes – We Are One» und stellt sich damit gegen verbreitete Machtspielchen in der Eventbranche, teilt sie mit. Gründerin Petra Sarke fordert einen respektvolleren Umgang mit Stagehands, Technikern und Hilfskräften. «Menschen gehören keiner Firma – sie gehören sich selbst», wird Sarke in der Mitteilung zitiert. Bei RMP werde niemand unter Druck gesetzt oder bestraft, weil er für andere Auftraggeber arbeite. Echte Loyalität entstehe durch Respekt, nicht durch Zwang.

Das sichtbare Zeichen der Kampagne ist eine Kollektion von T-Shirts und Hoodies mit Slogans wie «Born Backstage» – auf dem Rücken mit der Botschaft: «Hey you. Yes, you. Thank you for being here. You matter.»

Für RMP ist es nicht der erste Einsatz für die unsichtbaren Kräfte der Branche: Bereits 2021 lancierte das Unternehmen mitten im Corona-Shutdown den Mutmacher-Song «Wahre Helden». (pd/spo)