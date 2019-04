Revalid ist ein Schweizer Haarpflege-Brand und spezialisiert auf die Pflege und Prävention von Haarproblemen. Für ihren Kunden Ewopharma hat die Agentur Die Antwort den grundlegenden Relaunch des Revalid-Sortiments sowie eine internationale Kommunikationskampagne für den osteuropäischen Markt konzipiert und realisiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Revalid-Logo wurde modernisiert und dynamisiert sowie das gesamte Packaging Design des Sortiments vollständig überarbeitet.

In der Kommunikation hat die Agentur mit der Vize-Miss-World – der Ungarin Edina Kulcsar – zusammengearbeitet, die in der Kampagne nicht nur als Model eingesetzt wird, sondern auch als effektive Influencerin. Die Kampagne fällt auf, wird für einmal nicht wie im Markt üblich mit «Schönen Haaren», sondern eben mal ohne Haare geworben. Ein idealer Steilpass damit auch für die Influencer-Kampagne, die in sieben osteuropäischen Ländern lanciert worden ist.

In der Marktbearbeitung wurden neben der Influcener-Kampagne auch Anzeigen, Plakate, Broschüren, Internetbanner und Webseiten eingesetzt. (pd/cbe)