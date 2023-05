SBB: Moritz Weisskopf wird Mediensprecher

SBB statt Migros: Moritz Weisskopf tritt im Juni seine neue Stelle als Mediensprecher bei den Schweizerischen Bundesbahnen an. «An der neuen Stelle reizt mich einiges», so Weisskopf auf Anfrage von persoenlich.com. «Die SBB verbindet die Schweiz – ihre Regionen und ihre Bevölkerung. Fast jede Person hat einen Bezug zur SBB. Zudem ist die Mobilität aktuell in einem starken Wandel. Vor diesem Hintergrund nimmt die Kommunikation eine wichtige Rolle ein. Da ein Teil davon zu sein, ist eine äusserst spannende Aufgabe und Herausforderung, auf die ich mich sehr freue.»

Weisskopf war die letzten acht Jahre bei der Genossenschaft Migros Basel tätig, zuerst als Redaktor für das Migros-Magazin, dann als stellvertretender Leiter Unternehmenskommunikation. «Über 1000 Seiten durfte ich in den letzten Jahren fürs Migros-Magazin schreiben, hunderte Medienanfragen beantworten, viele Interviews geben und verschiedenste spannende Projekte kommunikativ begleiten», schrieb Weisskopf in einer E-Mail an «liebe Kolleginnen und Kollegen». Und er verspricht: «So wie ich schon vor meinem Berufseinstieg bei der Migros Basel ein Migros-Kind war, werde ich auch in Zukunft ein Migros-Kind bleiben.» (cbe)