Swisscom: Myriam Käser wird Kommunikationschefin

Wie ihr Vorgänger wird Myriam Käser Mitglied der Konzernleitung von Swisscom, teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Sie übernimmt die Verantwortung für die interne und externe Kommunikation, Sponsoring, Public Affairs, Markenführung und Corporate Responsibility.

Nach über 20 Jahren an der Spitze der Unternehmenskommunikation von Swisscom übernimmt Stefan Nünlist neue Aufgaben innerhalb des Konzerns bei einem etwas reduzierten Pensum, so unter anderem das Präsidium des Verwaltungsrates der Swisscom Tochter Cablex AG.

«Ich danke Stefan für seinen unermüdlichen Einsatz für unser Unternehmen. Er hat über Jahre wie kein anderer den Aufritt von Swisscom gegenüber Medien, Politik und Öffentlichkeit geprägt. Wir werden ihn und seine Expertise in der Konzernleitung vermissen», so CEO Christoph Aeschlimann.

Seit 2018 bei Skyguide

Myriam Käser wird die CCO-Funktion bei Swisscom am 1. Juni 2024 übernehmen. In den vergangenen rund sechs Jahren war sie in vergleichbarer Position beim Flugsicherungsunternehmen Skyguide tätig.

«Myriam Käser hat als Kommunikationschefin die Positionierung von zwei namhaften Schweizer Unternehmen geprägt und deren Veränderungsprozesse mitgestaltet. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Myriam in der Swisscom-Konzernleitung», sagt Christoph Aeschlimann.

«Swisscom ist eine ausserordentlich starke Marke mit einer zentralen Rolle für die Digitalisierung der Schweiz und darüber hinaus. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit vielen neuen Kolleginnen und Kollegen die nächsten Herausforderungen des Unternehmens anzupacken»", wird die zukünftige Leiterin der Unternehmenskommunikation in der Mitteilung zitiert.

Eine ehemalige Journalistin

Myriam Käser ist seit Anfang Februar 2018 Chief Communications and Public Affairs Officer (CCO) und Mitglied der Geschäftsleitung von Skyguide. In dieser Rolle verantwortet sie die Bereiche Unternehmenskommunikation, nationale und internationale Politik sowie Nachhaltigkeit des Unternehmens. Davor war sie CCO der NZZ-Mediengruppe (persoenlich.com berichtete).

Zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn arbeitete Myriam Käser als Journalistin und Redaktorin sowie als Beraterin für verschiedene Schweizer Agenturen in den Bereichen Public Affairs, PR und Branding, zuletzt als Senior Consultant und Mitglied der Geschäftsleitung. Myriam Käser hat an Universitäten in der Schweiz, den USA, England und Frankreich Politikwissenschaft, Internationales Recht und Arabistik studiert. Sie ist 43 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Zürich. (pd/spo)