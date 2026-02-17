Publiziert am 17.02.2026

Politische Entwicklungen nehmen oft Gestalt an, lange bevor sie sich in Gesetzesentwürfen niederschlagen. Durch die direkte Anbindung aktueller Meldungen von Keystone-SDA erhalten DemoSquare-Nutzer frühzeitig Einblick in wichtige Debatten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das schreiben der beiden Unternehmen in gleichlautenden Medienmitteilungen.

«Unsere Kundinnen und Kunden müssen Entwicklungen im Entstehen erfassen. Während unsere Algorithmen formale Prozesse im Parlament analysieren, liefert Keystone-SDA die journalistische Einordnung und Aktualität», wird Victor Kristof, Mitgründer und CEO von DemoSquare, zitiert.

Für Keystone-SDA ist die Partnerschaft Teil der Strategie, die Reichweite ihrer journalistischen Inhalte in spezialisierten Fachumfeldern zu erhöhen und neue Zielgruppen zu erreichen. Gleichzeitig stärkt die Kooperation die Brücke zwischen Journalismus und Datenintelligenz.

Hanspeter Kellermüller, CEO von Keystone-SDA, kommentiert die Zusammenarbeit so: «DemoSquare hat einen unternehmerischen Geist, verfügt über eine innovative Technologie und kann uns neue Anwendungsfelder erschliessen. Von dieser Synergie profitieren beide Seiten und letztlich auch die Informationsqualität für die Kunden des Angebots.» (pd/nil)