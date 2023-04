Die Botschafter Kommunikationsagentur AG LSA wächst und holt weitere Kompetenzen an Bord. Ab August 2023 wird Nadja Holenstein als Projektleiterin Öffentliche Hand bei Die Botschafter arbeiten. Damit kann das Kompetenzfeld Öffentliche Hand zielgerichtet ausgebaut und mit zusätzlichen Erfahrungen verstärkt werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nadja Holenstein. (Bild: zVg)





Die Botschafter helfen öffentlichen Verwaltungen, Institutionen und Investoren, mit praxiserprobten und modularen Leistungen erfolgreicher zu kommunizieren und Planungssicherheit zu schaffen. Dazu zählen Projekte der Raum- und Arealentwicklung sowie der Themenkreise Mobilität, Bildung und Gesundheit. Die Botschafter sind nicht nur Fachpartner der E-Mitwirkung und Gründungsmitglied des Expertennetzwerks Ostschweiz, sondern bieten auch Weiterbildungsseminare zur Öffentlichen Mitwirkung mit der Executive School der Universität St. Gallen an.

Nadja Holenstein war die letzten sieben Jahre stellvertretende Stadtschreiberin und Parlamentssekretärin bei der Stadt Arbon. Zuvor arbeitete sie als Kantonsratsassistentin in Appenzell Ausserrhoden. Holenstein bringt als ehemalige Gemeinderätin und ausgebildete Organisations- und Projektleiterin grosse Erfahrung unter anderem in den Bereichen Politik, Verwaltung, Raumplanung und Events mit. «Wir freuen uns insbesondere auch, dass wir mit Nadja Holenstein eine weitere Person mit viel Power und frischen Ideen in unserem Team und für unsere Kunden haben», wird Philipp Gemperle, Leiter Kompetenzfeld Öffentliche Hand, in der Mitteilung zitiert.

Zu den bestehenden Leistungen des Kompetenzfelds Öffentliche Hand bei Die Botschafter zählen «die Entwicklung starker Botschaften, Visualisierungen, Kommunikationskonzepte und Kommunikationsmassnahmen, wie auch partizipativer Formate», heisst es weiter. (pd/cbe)