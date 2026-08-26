Festland: Nando Bosshart wechselt ins Team

Publiziert am 26.08.2026

Nando Bosshart war laut Mitteilung bereits als Freelancer mit Fixmandat sowie als Mitglied im «Code-Pool» der Agentur tätig. Benedikt Skalsky, Partner und Leiter Innovation, begründet den Schritt in einer Mitteilung mit der wachsenden Bedeutung von KI-Modellen und digitalen User Journeys in der Markenführung: «Als Freelancer mit Fixmandat hat Nando unsere Web- und KI-Kompetenz schon seit Jahren mitgeprägt. Dieses Teamwork haben wir nun langfristig verankert.»

Zu Bossharts Aufgaben zählen neben Kundenprojekten die Entwicklung interner Produkte der Agentur sowie der Aufbau von Best Practices für LLM-Plattformen, Prompt Engineering und Agentic Coding. In der Mitteilung führt er aus, seine Tätigkeit als selbstständiger Consultant neben der Festanstellung bewusst weiterzuführen.

Bosshart verfügt gemäss eigenen Angaben über langjährige Erfahrung als Startup-Unternehmer und als leitender Entwickler auf Agenturseite; seine Wurzeln reichen bis in die Anfangszeit des World Wide Web zurück, unter anderem mit frühen Websites für Eishockey-Clubs. (pd/cbe)