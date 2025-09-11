Podcastschmiede: Natalie Rotschi übernimmt Geschäftsführung

Publiziert am 11.09.2025

Die Winterthurer Podcast-Agentur Podcastschmiede erhält per 1. Januar 2026 eine neue Geschäftsführung. Natalie Rotschi übernimmt die operative Leitung von Gründer Nico Leuenberger, der sich künftig auf den Ausbau der Podcast-Werbeplattform Sam konzentriert.

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, mit meinen Ideen das Team und die Podcastschmiede in die Zukunft zu führen», wird Rotschi in einer Mitteilung zitiert. «Unsere Branche steckt mitten in einem Wandel. Dieser bringt viele Herausforderungen mit sich, aber auch tolle Chancen für Neues. In meiner Vision entwickelt sich die Podcastschmiede weiter zu einem Kompetenzzentrum rund ums Thema Audio – mit dem bekannten Angebot, aber auch mit Innovationen und neuen Dienstleistungen.»

Rotschi arbeitet seit August 2024 bei der Podcastschmiede in den Bereichen Sales und Marketing. Sie verfügt über einen Hintergrund in Kommunikation, Start-up-Erfahrung und absolviert derzeit einen Master in Personalmanagement und Organisationsentwicklung.

Leuenberger bleibt dem zwölfköpfigen Team erhalten und widmet sich der Weiterentwicklung von Sam, einer Buchungsplattform für Podcastwerbung, die 2023 lanciert wurde (persoenlich.com berichtete). «Die Podcastschmiede ist damals aus einer kleinen Idee entstanden. Die Agentur ist mittlerweile zum erfolgreichen KMU gereift und Natalie bringt exakt den richtigen Rucksack mit, um sie zu führen. Währenddessen ich mich sehr darauf freue, mit Sam erneut einer Idee beim Wachsen zu helfen», so Leuenberger. Die Plattform bringt Marken und Podcasts für die Schaltung von Werbung zusammen.

Die 2019 gegründete Podcastschmiede produziert über 50 Podcast-Formate, darunter «Steilpass» für AXA, «USZ direkt» für das Unispital Zürich und «Energie-Experten» für EKZ. Neben Rotschi und Leuenberger gehört auch Cheyenne Mackay als Head of Content zur Führungsriege der Agentur mit Sitz an der Technoparkstrasse in Winterthur. (pd/cbe)