Publiziert am 12.11.2026

Die Inhaber arbeiteten mit der familiengeführten Agentur Schnyder Werbung aus Gampel zusammen. Gemeinsam erarbeiteten sie die Positionierung und die Grundlagen für den neuen Auftritt. Laut Mitteilung sollte dieser jünger wirken, die bestehende Kundschaft halten und neue Geschäftspartner ansprechen.

Aus dieser Arbeit ist der Name Kauwerk entstanden. Er verbindet das Kauen mit dem zahntechnischen Handwerk. Die Bildmarke greift das auf: Sie zeigt einen Zahn von oben, dessen Rillen auf der Kaufläche ein «K» bilden. Fachleute nennen diese Rillen Fissuren.

Zur Farbwelt kommen neu eine eigene Bildsprache und ein System von Icons. Eingesetzt wird das Erscheinungsbild auf der Website, auf dem Briefpapier und auf Verpackungen. Auch die Räume des Labors wurden neu gestaltet und beschriftet. Den Namenswechsel begleitete die Zeile «Auch ein Graf muss kauen». Sie spielt mit dem alten Firmennamen und Graf Dracula. Den Auftritt hat der Red Dot Award 2026 in der Kategorie Brands & Communication Design ausgezeichnet.

Laut Agentur haben sich alle drei Inhaber die neue Bildmarke tätowieren lassen. (pd/cbe)