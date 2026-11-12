Publiziert am 12.11.2026

Die Finanzkontrolle (EFK) untersuchte, ob Präsenz Schweiz, eine Einheit des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten, ihre Mittel kohärent und wirksam einsetzt. Ihr Fazit: Präsenz Schweiz solle ihre Aktivitäten stärker priorisieren und auf die Wirkung bei den relevanten Zielgruppen ausrichten. Das Budget der Einheit betrug 2025 rund elf Millionen Franken, davon rund fünf Millionen für Personal und rund sechs Millionen für Projekte. Präsenz Schweiz beschäftigte 36 Vollzeitstellen. Die Auftritte an Olympischen Spielen und Weltausstellungen bewilligt das Parlament separat.

Die Strategie Landeskommunikation, die der Bundesrat alle vier Jahre verabschiedet, setze keine konkreten Zielwerte und keine klaren Prioritäten bei Themen und Zielgruppen, hält die EFK fest. Das zeigt sich in der Praxis: 70 Prozent der befragten Bundesstellen gaben an, ihre Aktivitäten mit einer neuen Strategie gar nicht anzupassen. In der Projektdatenbank stellte die EFK fest, dass sich bei einem Strategiewechsel vor allem die Dokumentation ändert. So wurde dasselbe Projekt in Paris 2024 unter «Nachhaltigkeit» und «Innovation» geführt, 2025 dagegen unter «Innovation» und «Europa/G20».

Weniger innovativ wahrgenommen

Auch bei der Wirkungsmessung sieht die EFK Lücken. Laut dem Nation Branding Index wurde die Schweiz in der Strategieperiode 2021 bis 2024 als weniger innovativ wahrgenommen als zuvor, obwohl sie im Innovationsindex auf Platz eins liegt. Diese Erkenntnis sei nicht in die neue Strategie eingeflossen, sondern als Begründung dafür genannt worden, die bisherigen Massnahmen fortzusetzen. Rund zwei Drittel der 44 Indikatoren der neuen Wirksamkeitsmessung erfassen zudem nur die Umsetzung, etwa die Anzahl Projekte oder die Teilnehmenden an Veranstaltungen.

Präsenz Schweiz fördert jährlich rund 200 Projekte der Schweizer Vertretungen im Ausland. Dafür standen 2025 rund 2 Millionen Franken zur Verfügung. Die Hälfte der Projekte erhielt in den Jahren 2021 bis 2025 höchstens 7450 Franken. Die EFK bezeichnet den administrativen Aufwand als zu hoch und die geförderten Aktivitäten als wenig innovativ. 66 Prozent der Vertretungen gaben an, mit den Geldern Standardaktivitäten wie Kulturanlässe zu finanzieren.

Holzkuh auf Reisen

Präsenz Schweiz produziert sogenannte «Grundbotschaften» für soziale Medien und stellt sie den Vertretungen zur Verfügung. Rund 43 Prozent der Vertretungen posten diese Inhalte mehrmals pro Woche. Die EFK kritisiert, dass Präsenz Schweiz weder erhebt, wo die Inhalte eingesetzt werden, noch wie sie ankommen. Als Beispiel nennt sie «Lilly the Cow», eine Holzkuh, die durch die Schweiz reist. Die Inszenierung eigne sich zwar für Social Media, Zielsetzung und Zielgruppe blieben jedoch unklar. «Die Inhalte ähneln stark Kampagnen zur Tourismusförderung, wie sie etwa Schweiz Tourismus ausführt», schreibt die EFK. Ob hier Doppelspurigkeiten entstehen, lasse sich nicht feststellen.

Positiv bewertet die EFK die Koordination unter den beteiligten Bundesstellen sowie die Rolle von Präsenz Schweiz bei Grossanlässen wie dem «House of Switzerland» am WEF.

EDA widerspricht teilweise

Das EDA akzeptiert alle fünf Empfehlungen, schränkt aber ein. Den von der EFK verlangten Massnahmenplan will es erstellen. Am vierjährigen Strategierhythmus hält es jedoch fest, um mit der Strategiekaskade des Departements kohärent zu bleiben. In seiner allgemeinen Stellungnahme hält das EDA zudem fest, die Prüfung betreffe nur einen Teil der Arbeit von Präsenz Schweiz. Auch die Schätzung der EFK, wonach die Hauptakteure der Landeskommunikation jährlich rund 100 Millionen Franken aufwenden, teilt das Departement nicht. (pd/cbe)