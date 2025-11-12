Klar: Neuausrichtung mit erweitertem Angebot

Publiziert am 12.11.2025

Das Portfolio von Klar Employer Identity wurde um mehrere Bereiche ergänzt: Neben dem bisherigen Employer Branding und Employer-Kampagnen bietet Klar neu auch interne Kommunikation, Behavioral Branding, Change-Kommunikation, CSR-Kommunikation, Führungskräfteschulungen sowie Branding- und Marketingkommunikation an. Klar kombiniert Branding- und Marketing-Expertise mit zehn Jahren Praxiserfahrung im Employer Branding, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

«Wir haben bewusst den Schritt gewählt, von einer reinen Employer-Branding-Agentur zu einem ganzheitlichen Anbieter für Arbeitgeber-Identität zu wachsen», so Christian Dietrich, Managing Director von Klar. Das neue Corporate Design und die Website würden verkörpern, was man Kundinnen und Kunden verspreche: Klarheit, Schnelligkeit und Substanz.

Im Zentrum der Neuausrichtung steht die neu lancierte Website klar.agency. Sie fungiert als Herzstück der erweiterten Service-Palette und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Arbeitgebermarke eindeutig, sichtbar und erlebbar zu machen. Die Website präsentiert sich in einem überarbeiteten Design mit einer Bildwelt, die eigene Mitarbeitende zeigt. Sie verdeutlicht, wie Unternehmen mit einem interdisziplinären Ansatz aus Strategie, Kommunikation und Kreativität ihre Kultur nach innen und aussen tragen können.

Nutzerinnen und Nutzer können direkt kostenlose Coaching-Termine buchen und erhalten Zugang zur kostenlosen Studie «Puls Arbeitsmarkt Schweiz 2025». Die Studie basiert auf mehr als 800 Interviews und beleuchtet aktuelle Trends und Kandidatenerwartungen.

Klar wurde vor zehn Jahren gegründet und hat ihren Sitz an der Rotwandstrasse 52 in Zürich. Die Agentur arbeitet mit einem interdisziplinären Team aus Strateginnen und Strategen, Kreativen und Technologie-Expertinnen und -Experten. Sie liefert massgeschneiderte Lösungen von der Marken-Strategie bis zur digitalen Umsetzung. (pd/cbe)