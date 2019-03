SHB+: Neue Beratungsfirma auf dem Markt

Unternehmen ganzheitlich und nachhaltig in die Zukunft führen – mit diesem Versprechen geht die neue Marken- und Transformationsberatung Sasserath Herrmann Baumann Plus (SHB+) in Zürich an den Start. Als Impulsgeber an der Schnittstelle von Marke, Kultur, Innovation und Kundenerlebnis will sie Schweizer Unternehmen voranbringen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Gründer vereinen laut eigenen Angaben «reichlich Erfahrung und Renommée»: die beiden Zürcher Marken- und Transformationsexperten Alex Herrmann, 43, und Tobias Baumann, 40, sammelten in den letzten 15 Jahren vielseitige Erfahrungen in der Entwicklung und Implementierung von Marken-, Kommunikations- und Innovationsstrategien. Gemeinsam mit ihrem Mitgründer, dem 52-jährigen «Berliner Entrepreneur und international bekannten Markenpionier» Marc Sasserath, werden sie zukünftig Schweizer Unternehmen bei den anspruchsvollen und vielschichtigen Herausforderungen der Markenführung und Transformationsgestaltung begleiten. Dabei verbinden sie lokale Marktkenntnisse mit einer internationalen Perspektive.

«Ein Traum wird wahr. Die Gründung der eigenen Beratung ist etwas ganz Besonderes. Und wenn es dann noch gelingt, alte Weggefährten und einzigartige Experten für dieses Vorhaben zu gewinnen, ist das eine grossartige Ausgangslage», wird Alex Hermann, Gründer und Managing Partner von SHB+, in der Mitteilung zitiert. «Nach zahlreichen Stationen im In- und Ausland war für mich der Moment gekommen, in der Schweiz einen etwas anderen Beratungsansatz zu etablieren. Einen Beratungsansatz, der den heutigen und zukünftigen Herausforderungen von Unternehmen besser gerecht wird.»

Auch die Unternehmen in der Schweiz müssten sich dem Wandel stellen und Wege finden, um zukunftsfähig zu bleiben. «Dabei gilt es den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und Komplexität zu reduzieren», so Tobias Baumann, Gründer und Managing Partner von SHB+. «Ein ideales Instrument hierfür ist die Marke. Sie dient in Transformationsprozessen als Projektionsfläche für die Lösungsfindung und als Leitstern für die Implementierung. Dementsprechend nimmt die Marke in unserer Arbeit eine zentrale Stellung ein – auch wenn das Wirkungsfeld von SHB+ klar darüber hinausgeht.»

Und Marc Sasserath, Gründer und Chairman von SHB+, ergänzt: «Die Schweiz ist einer der attraktivsten Märkte weltweit und das Zuhause zahlreicher aussergewöhnlicher Marken. Einige davon durfte ich bereits beraten und so die Schweiz kennen und schätzen lernen. Mit meinen Partnern Alex Herrmann – mit dem ich in der Vergangenheit lange zusammengearbeitet habe – und Tobias Baumann möchte ich für Schweizer Unternehmen ein relevantes und besonderes Angebot gestalten und ihnen Zugang zu einem Ökosystem an einzigartigen Partnern und Kompetenzen ermöglichen. Damit Unternehmen, die von Sinn und dem Wunsch nach Impact getrieben sind, erfolgreich sein können.»