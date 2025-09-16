Bring! Labs: Neue Corporate Identity zum Jubiläum

Publiziert am 16.09.2025

Das Mobile-Tech-Unternehmen Bring! Labs hat zum zehnjährigen Firmenjubiläum eine neue Corporate Identity eingeführt. Die Vermarktungsaktivitäten werden unter der Dachmarke gebündelt.

Das Unternehmen verzeichnet 21 Millionen Nutzer weltweit, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Über die Plattformen wurden laut eigenen Angaben zwölf Milliarden Produkte eingekauft und mehr als 350 Millionen Werbeprospekte gelesen. Das Unternehmen unterstütze seine Nutzer bei über 100 Millionen Einkäufen pro Monat.

«Die Lancierung von Bring! Labs als offizielle Dachmarke für unser House of Brands ist ein konsequenter nächster Schritt», wird CEO Raphael Thommen in der Mitteilung zitiert. Die Dachmarke eröffne Potenzial für Wachstum durch neue Lösungen, Partnerschaften oder zusätzliche Märkte.

Das neue Logo in kursiver Schrift ist um zehn Grad geneigt. Die Farbpalette orientiert sich an den visuellen Identitäten von Bring! und Profital.

Apps bleiben eigenständig

In der Werbevermarktung werden alle Aktivitäten unter der Dachmarke Bring! Labs kommuniziert. Die Einkaufslisten-App Bring! und die Prospekte-App Profital bleiben gegenüber Nutzern eigenständige Marken.

Die Website bringlabs.com wurde mit der Agentur Gridonic entwickelt. Projektmanagement, Logo-Entwicklung und Design-Umsetzung erfolgten inhouse, wie es auf Anfrage heisst.

Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Zürich sowie Büros in Basel und Berlin beschäftigt rund 100 Mitarbeitende. (pd/cbe)