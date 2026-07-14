Scholtysik: Neue Dachmarke für Jura Materials

Publiziert am 14.07.2026

Die neue Markenidentität für Jura Materials stammt von der Agentur Scholtysik und wurde laut Unternehmensangaben Anfang Juli schweizweit eingeführt. Jura Materials ist Teil der CRH-Gruppe und stellt an über 30 Standorten in der Schweiz Zement, Beton und Belag her, gewinnt Kies und verwertet Bauabfälle. Die Gruppe beschäftigt rund 800 Mitarbeitende und gehört zu CRH, einem internationalen Baustoffkonzern mit einem Jahresumsatz von über 37 Milliarden US-Dollar.

Für die Entwicklung der «One-Brand-Strategie» führte Scholtysik nach eigenen Angaben Interviews mit Kundinnen und Kunden sowie Fachpersonen aus verschiedenen Geschäftsfeldern und analysierte die Konkurrenzsituation. Die Strategie sei in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und den Marketingverantwortlichen von Jura Materials entstanden.

Zur Positionierung der neuen Marke heisst es in der Mitteilung, Jura Materials sei «der einzige Schweizer Hersteller von stark CO₂-reduziertem Zement und Beton aus Schweizer Rohstoffen». Ebenso bezeichnet sich das Unternehmen selbst als «Innovationsführer in der Schweizer Baustoffindustrie».