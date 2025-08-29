IAM: Neue Doppelspitze für MAS-Programm

Publiziert am 29.08.2025

Das Institut für Angewandte Medienwissenschaft (IAM) der ZHAW hat die Leitung des Master of Advanced Studies (MAS) in Communication Management and Leadership neu besetzt. Seit August 2025 führen Katharina Krämer und Annette Pfizenmayer das Programm gemeinsam als Co-Leiterinnen.

Beide Frauen sind laut Mitteilung bereits langjährige Dozentinnen und Studienleiterinnen am IAM und verfügen über umfassende Erfahrung in den Bereichen Lehre, Forschung und Beratung. Die neuen Co-Leiterinnen haben angekündigt, den MAS in engem Dialog mit CAS-Leitenden, Dozierenden, Teilnehmenden und der Praxis weiterzuentwickeln.

Der bisherige MAS-Leiter Markus Niederhäuser wechselt in seiner Funktion als Leiter Weiterbildung am IAM zur strategischen Weiterentwicklung der Weiterbildungsangebote des Instituts. Niederhäuser bezeichnete die beiden neuen Leiterinnen als «eingespieltes und erfahrenes Duo» und sieht die Qualität und Innovationskraft des MAS-Programms damit gesichert.

Der MAS in Communication Management and Leadership ist ein Weiterbildungsprogramm für Fach- und Führungskräfte in der Kommunikationsbranche. (pd/cbe)