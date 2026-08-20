Allink: Neue Eigenmarke für Lidl erhält Gesicht

Publiziert am 20.08.2026

Unter der neuen Dachmarke «Qualité Suisse» bündelt der Detailhändler künftig Schweizer Produkte, die bisher auf verschiedene Eigenmarken wie Milbona oder Fromani verteilt waren. Lidl Schweiz erziele nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte des Umsatzes mit Lebensmitteln aus heimischer Produktion, heisst es in einer Mitteilung.

Der Markenname «Qualité Suisse» sei bewusst einfach gehalten und funktioniere in allen Landessprachen, heisst es weiter. Laut Lidl Schweiz hat sich die neue Eigenmarke innerhalb eines Jahres zur bedeutendsten Marke des Unternehmens entwickelt – Zahlen zu Umsatz oder Marktanteil, die diese Einschätzung stützen würden, liefert die Mitteilung nicht.

Für Konzeption und Umsetzung zeichnet Allink verantwortlich. «Von der Konzeption bis zur Umsetzung hat uns Allink als Partner mit fundiertem Verständnis für den Schweizer Markt begleitet», lässt sich Yvonne Kringel, Departmentmanager Branding & Packaging bei Lidl Schweiz, in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)