Konnex: Neue Geschäftsleiter ernannt

Als Konnex am 2. Mai 2001 am Garnmarkt in Winterthur ihre Arbeit aufgenommen hat, war die Welt noch eine andere. Corona war noch eine Biermarke, die Schweiz war ein Printland, das iPhone war noch nicht geboren, das Informationsverhalten der Menschen war ganz anders und auch Onlinewerbung war noch kein Thema. Auch der Werbemarkt in der Schweiz hat sich seither sehr verändert.



Konnex hat sich als Agentur stetig weiterentwickelt und gehört seit 21 Jahren konstant zu den Top-Agenturen im Lande, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies werde durch die Werbemarktstudie der Media.Research.Group bestätigt. Die Kunden stellten der Agentur wiederum ein hervorragendes Zeugnis aus: Bestes digitales Know-How, zweitbeste Agentur in Sachen Beratungsqualität, dritter Platz in der Disziplin Strategie.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier haben über 110 Personen, bestehend aus Kunden, Mediapartnern und Mitarbeitern auf die die gute Zusammenarbeit und die Zukunft angestossen. Auf eine Zukunft, die auch weiterhin von Veränderungen geprägt sein wird. In einer kurzen Ansprache meinte Peter Döbeli, dass man sich als Agentur und als Person immer wieder selbst hinterfragen müsse. Aus diesem Grund wird es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung kommen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Peter Döbeli, welcher die Agentur vor 21 Jahren zusammen mit Monica Jäggi und Ronny Schmid gegründet hat, zieht sich per 31. Mai 2022 aus der Geschäftsleitung und aus dem operativen Geschäft der Agentur zurück. Er willl sich fortan auf sein Mandat als Verwaltungsratspräsident von Konnex konzentrieren.

Ab dem 1. Juni 2022 werden Monica Jäggi und Marco Berto, welcher bereits seit 2020 gleichberechtigter Partner und Geschäftsleitungsmitglied der Konnex ist, die Agentur weiter in die Zukunft führen. Monica Jäggi ist dabei für die Führung des Beratungsteams und für mediastrategische Themen verantwortlich, Marco Berto wird sich um die digitale Weiterentwicklung kümmern. Neben Marco Berto und Monica Jäggi steht der Agentur nach wie vor ein Team von erfahrenen Mediafachleuten zur Verfügung, welches aktuell um zwei weitere Personen verstärkt wurde. (pd/mj)