SMG: Neue Head External Communication

Roswitha Brunner hat die Stelle als Head External Communication am 1. November 2023 bei der SMG Swiss Marketplace Group (SMG) angetreten. In ihrer Funktion ist sie für die Weiterentwicklung der strategischen Kommunikation und Public Affairs des innovativen Schweizer Digitalunternehmens mit einem umfassenden Netzwerk von Online-Marktplätzen (ImmoScout24, Homegate, Immostreet.ch, home.ch, Publimmo, Acheter-Louer.ch, AutoScout24, MotoScout24, CAR FOR YOU, anibis.ch, tutti.ch, Ricardo und FinanceScout24) verantwortlich. Zudem ist sie Mediensprecherin für SMG-Gruppenthemen.

Nebst umfangreicher Medienerfahrung bringt Brunner langjährige Expertise in Strategie und Public Affairs mit. Vor ihrer Tätigkeit bei der SMG arbeitete sie für zwei Jahre für das international tätige PropTech-Startup PriceHubble als Head Corporate Communications. Davor war Brunner über sechs Jahre in verschiedenen Positionen in der Unternehmenskommunikation der Amag tätig, zuletzt als Leiterin Group PR & CSR.

Weitere Stationen ihrer beruflichen Laufbahn waren eine Zürcher Kommunikationsagentur für politische und wirtschaftliche Kommunikations- und Strategieberatung sowie sechs Jahre Public Affairs bei der UBS. Jessica List, Chief Corporate Officer der SMG, zur Verstärkung der Kommunikation der SMG: «Mit Roswitha konnten wir die ideale Person für diese Position gewinnen. Sie deckt mit ihrer Branchenerfahrung im Immobilien-, Auto- und Finanzbereich fast alle unsere Business Units ab und bringt mit ihren bisherigen Positionen in der Unternehmenskommunikation ein breitgefächertes Know-How mit.»

Christoph Tonini, CEO der SMG, ergänzt: «Ich freue mich, dass wir mit Roswitha eine ausgewiesene Expertin gewinnen konnten, die die externe Kommunikation von SMG im politischen, medialen und öffentlichen Raum strategisch weiterentwickeln wird.» (pd/wid)