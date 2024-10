L’Oréal: Neue Head of Corporate Affairs & Engagement

Publiziert am 17.10.2024

In ihrer neuen Position verantwortet Effie Mataliotaki die strategische Medienarbeit, die interne Kommunikation sowie die Weiterentwicklung der Unternehmensmarke für L´Oréal Schweiz. Als Teil des lokalen Public Affairs Teams wird sie die Beziehungen zu den Stakeholdern vor Ort aktiv mitgestalten und weiter ausbauen, heisst es in der Mitteilung. Effie Mataliotaki berichtet in ihrer neuen Funktion an Stefan Geister, General Manager Communications & Engagement sowie Mitglied der Geschäftsführung von L’Oréal DACH.

Effie Mataliotaki tritt bei L’Oréal die Nachfolge von Elena Frisa an, die das Unternehmen im September aus persönlichen Gründen verlassen hat. «Elena Frisas Engagement und ihre Führungsqualitäten, insbesondere in ihrer Rolle als Leiterin Corporate Affairs & Engagement seit 2022, waren entscheidend für die Weiterentwicklung dieses Bereichs bei L'Oréal Schweiz», sagt Stefan Geister: «Ihre Leidenschaft für unser Geschäft, ihr Team und unseren positiven Beitrag ist wirklich inspirierend. Wir sind ihr für ihre vielen wertvollen Beiträge in den letzten 15 Jahren sehr dankbar und wünschen ihr für ihre Zukunft alles erdenklich Gute.»

«Gleichzeit freuen wir uns sehr, Effie Mataliotaki in der L’Oréal Gruppe willkommen zu heißen», wird Stefan Geister weiter zitiert. «Ihre umfassende Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und Public Affairs, gepaart mit ihrer Leidenschaft für wirkungsvolles Engagement, machen sie zur idealen Besetzung für die Leitung unserer Corporate Affairs und der Unternehmenskommunikation in der Schweiz. Wir sind davon überzeugt, dass sie unsere Unternehmensmarke erfolgreich stärken und vertrauensvolle Beziehungen zu allen unseren internen und externen Stakeholdern pflegen wird.»

Effie Mataliotaki verfügt über langjährige und umfassende Führungserfahrung in Kommunikation und Public Affairs. Ihr beruflicher Werdegang zeichnet sich durch Stationen bei international renommierten Unternehmen verschiedener Branchen aus, darunter der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive (2013-2021), das Gesundheitsunternehmen Abbott (2006-2012) und zuletzt bis 2023 das Tabakunternehmen Philip Morris International. (pd/wid)