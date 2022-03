Riverside: Neue Köpfe im Projektmanagement

Das Strategie-, Kommunikations- und Kulturunternehmen Riverside verzeichnet laut eigenen Angaben ein äusserst erfolgreiches Geschäftsjahr 2021. Um den Wachstumskurs weiter zu stärken, wird das Projektmanagement erweitert, wie es in einer Mitteilung heisst. Camilla Toman sei seit vergangenem Oktober für Kultur- und Kommunikationsprojekte zuständig, Aline Fürer seit Januar dieses Jahres für Strategie-, Kommunikations- und Social-Media-Services.

Aline Fürer verfügt laut Mitteilung über umfassende Erfahrung in der Führung von integrierten Kommunikationskampagnen, mit vertiefter Expertise in der digitalen Medienwelt. Sie ist zudem journalistisch im Bereich der elektronischen Musik tätig. Camilla Toman ist Kunsthistorikerin, die ihr Wissen für kulturelle Projekte im Corporate Bereich einsetzt. Zudem kuratiert sie gemeinsam mit Hans Peter Riegel, Creative Director und Chairman von Riverside, das DA Z – Digital Art Zurich Festival.

«Mit Aline und Camilla haben wir zwei talentierte Mitarbeiterinnen an Board, die mit uns gemeinsam die Basis schaffen, weiter zu wachsen. So können wir die steigende Nachfrage unserer Klienten auch in Zukunft in gewohnter Qualität sicherstellen», so Geschäftsführerin Tanja Hollenstein.

Riverside besteht aus den Units Strategie und Kommunikation, Riverside Productions für Film- und WebTV-Produktion, Riverside Publishing für Web- und Print-Publishing sowie Riverside Culture für Kultur-Projekte und soziokulturelle Insights. Bei ihren Projekten beschäftigt Riverside bis zu 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen wird von Tanja Hollenstein, Geschäftsführerin, und Hans Peter Riegel, Creative Director und Chairman, geführt. (pd/cbe)