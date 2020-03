Keystone-SDA: Neue Leiterin der visuellen Dienste

Die neue Leiterin der visuellen Dienste der Nachrichtenagentur Keystone-SDA heisst Marianne Mischler. Zu den visuellen Diensten gehören die Bereiche Bilddesk, Fotografen, Video und Archiv, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die in Zug wohnhafte Bernerin kommt von der Aargauer Zeitung, wo sie seit Mitte des vergangenen Jahres tätig ist. Durch die Zusammenlegung des Bereichs Bild bei CH Media war sie von der Luzerner Zeitung nach Aarau zur AZ gekommen. Zwischen 2011 und 2014 leitete sie die Bildagentur Freshfocus. Die gelernte Fotolithografin mit einer Ausbildung in Bildwissenschaft bringt laut Mitteilung eine langjährige Erfahrung in der visuellen Gestaltung und der multimedialen Veränderung von Medien mit.

In einem multimedialen Alltag sei die Nähe zwischen Visuellem und Geschriebenem unabdingbar. «Die richtige Balance zwischen Leiterin, Motivatorin und Kollegin zu finden ist herausfordernd, lehrreich und spannend zugleich», wird Mischler zitiert. Es sei eine verantwortungsvolle Aufgabe, auf die sie sich freue.

«Ein guter Teamgeist, offene und konstruktive Kritik und eine gesunde Portion Humor sind mir sehr wichtig», so die neue Leiterin der visuellen Dienste. Mischler wird die Stelle im Wankdorf in Bern spätestens Mitte 2020 antreten. (pd/cbe)