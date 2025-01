HWZ: Neue Leitung für Marketing und Kommunikation

Publiziert am 13.01.2025

Die Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) hat zum Jahresbeginn 2025 die Leitung ihrer Marketing- und Kommunikationsabteilung neu besetzt. Die Neubesetzung geht mit einer Reorganisation des Marketing- und Kommunikationsteams einher, wie die HWZ in einer Mitteilung schreibt.

Laura Oderbolz leitet den Kommunikationsbereich. Sie arbeitet seit 2019 als Corporate Communications Managerin an der HWZ und war für die interne und externe Kommunikation sowie das Content Marketing zuständig. Oderbolz hat einen Bachelor in Kommunikation der ZHAW und einen Master of Advanced Studies in Business Communications der HWZ absolviert.

Sandra Bornand verantwortet künftig den Marketingbereich. Sie ist seit 2013 an der HWZ tätig und hat in dieser Zeit die Website-Entwicklung sowie die Social-Media-Strategie der Hochschule mitverantwortet. Sie verfügt über einen Abschluss als Chief Digital Officer NDS HF.

«Mit Sandra Bornand und Laura Oderbolz übernimmt ein innovatives und eingespieltes Team die Führung unserer Marketing- und Kommunikationsabteilung», wird Brian Rüeger, Rektor der HWZ, in der Medienmitteilung zitiert. «Ihre enge Verbindung zur HWZ und ihr wertvolles Fachwissen machen sie zur idealen Wahl, um unsere Institution nachhaltig weiterzuentwickeln.» (pd/nil)