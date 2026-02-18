L'Oréal: Neue Managerin für Kommunikation

Publiziert am 18.02.2026

Der Kosmetikhersteller L'Oréal hat sein Führungsteam für die Dach-Region verstärkt: Julia Huhn ist seit dem 15. Februar neue General Manager Communication & Public Affairs und damit verantwortlich für die gesamte interne und externe Konzernkommunikation des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz, teilt das Unternehmen mit.

Die 39-Jährige wechselt von der Santander Bank, wo sie seit 2020 als Head of Communications, Public Affairs & Sustainability in Deutschland tätig war. In dieser Funktion hatte sie die Neugestaltung der internen und externen Kommunikationslandschaft mit Schwerpunkt auf Digitalisierung und Transformation verantwortet. Davor war Huhn rund sieben Jahre bei Henkel tätig, wo sie verschiedene Positionen im globalen Communications- und Public Affairs-Team bekleidete. Ihre Karriere hatte die Absolventin der Hochschule Hannover im Jahr 2010 als Kommunikationsberaterin begonnen.

Sie folgt auf Stefan Geister, der vergangenen Sommer intern als Chief Sustainability Officer in die Leitung des Nachhaltigkeitsteams von L'Oréal Dach gewechselt war. (pd/spo)