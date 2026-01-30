Partner & Partner: Neue Markenwelt für Genusshotspot in Wil

Publiziert am 30.01.2026

Das Familienunternehmen von Rotz tritt nach fast 50 Jahren in eine neue Ära ein. Neben dem etablierten Autohandel und Garagenbetrieb umfasst das Angebot neu ein Casual-Fine-Dining-Restaurant, ein Hotel mit Private Spa sowie Räumlichkeiten für Seminare und Events.

Für die Erschliessung der neuen Markt- und Kundensegmente holte sich das Unternehmen Partner & Partner und Unternehmensberater Paul Nussbaumer an Bord. Gemeinsam schärften sie laut einer Mitteilung die Positionierung und entwickelten ein eigenständiges Erscheinungsbild für die neuen Marken. Das «Restaurant Cabrio» soll dabei zum Leuchtturmprojekt der Region werden.

Partner & Partner setzte das Projekt mit reduzierter Farbpalette um und realisierte vier neue Webseiten inklusive Design, Programmierung und Text. Hinzu kamen physische und digitale Kommunikationsmaterialien sowie Medienarbeit und eine Recruiting-Kampagne.

Gründer und Verwaltungsratspräsident Hanspeter von Rotz zeigt sich zufrieden: «Partner & Partner hat unsere Vision nicht nur umgesetzt, sondern weitergedacht. Das Resultat sind zwei neue Marken, die unsere Handschrift tragen – klar, hochwertig und voller Charakter.» (pd/cbe)