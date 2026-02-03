Swiss: Neue Medienleitung ad interim

Publiziert am 03.02.2026

Anja Beeler verantwortet bei Swiss bereits die strategische und interne Kommunikation, schreibt Léa Wertheimer, Head of Corporate Communications, in der Mitteilung.

Weinmann war letzten Februar von SRF zur Swiss gewechselt, wo er zuvor 15 Jahre lang tätig gewesen war – unter anderem als Moderator von «Schweiz aktuell» und als Formel-1-Kommentator (persoenlich.com berichtete). Ab Mai wird er wieder für das SRF-Nachrichtenmagazin moderieren.

«Wir respektieren diesen Schritt, danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm für seinen weiteren Weg und das Nachhausekommen alles Gute», schreibt Wertheimer weiter. (pd/spo)