WeArePepper: Neue PR-Partnerschaft mit Belowzero

Die 1991 von Bruno Guntern gegründete Marke war ursprünglich aus einer Marktlücke für erschwingliche, funktionelle Wintersportbekleidung entstanden. Nach einem Relaunch vor wenigen Jahren positioniert sich Belowzero nun mit Produkten, die Funktionalität mit schlichtem Design und einem kleinen ökologischen Fussabdruck verbinden.
WeArePepper entwickelt für Belowzero eine integrierte Strategie mit regelmässiger Präsenz in zielgruppenrelevanten Medien – von Fach- über Lifestyle- bis zur Tagespresse. Die Strategie umfasst laut einer Mitteilung aktive Medienarbeit und gezielte Influencerkooperationen zur authentischen Inszenierung der Marke auf Social Media. (pd/cbe)