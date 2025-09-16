WeArePepper

Neue PR-Partnerschaft mit Belowzero

Die Zürcher Kommunikationsagentur übernimmt das PR-Mandat für die Schweizer Skimarke. Belowzero kehrt mit einer neuen Skibekleidungskollektion für die Saison Herbst/Winter 2025/26 auf den Markt zurück.

Die Schweizer Skimarke Belowzero ist zurück auf dem Markt. (Bild: zVg)