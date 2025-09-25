Dachcom: Neue Schoggimarke «Stella» lanciert

Publiziert am 25.09.2025

Die Agentur Dachcom hat die Markteinführung der neuen Produktmarke «Stella» des Schweizer Schokoladenherstellers Chocolat Stella Bernrain begleitet. Das Unternehmen, das bisher hauptsächlich im Private-Label-Bereich tätig war, wendet sich mit «Stella» erstmals direkt an Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten.

Die Kampagne basiert laut einer Mitteilung auf der Leitbotschaft «Ich bin Stella» und stellt verschiedene Persönlichkeiten der Zielgruppe in kurzen Videoclips vor. Diese verkörpern die Markenwerte wie Schweizer Qualität, fair gehandelte Zutaten und Innovationsgeist.

«Stella» wird als Snack-Riegel in den Geschmacksrichtungen «Berry Crunch», «Milk & Pretzel» und «Coco Cashew» sowie in weiteren Varianten angeboten. Dachcom verantwortete die Gesamtstrategie, das Branding, Social Media und verschiedene Kommunikationsmassnahmen. Zudem überarbeitete die Agentur den Online-Auftritt mit integriertem Shop. (pd/cbe)