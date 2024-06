Jung von Matt Brand Identity: Neue Stiftung in Szene gesetzt

Publiziert am 28.06.2024

Das Center for Innovation and Sustainability in Business Foundation (CISB) hat das Ziel, eine interdisziplinäre Plattform aufzubauen, welche die Forschung im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation von Unternehmen fördert und einen Dialog zwischen der Akademie und der Wirtschaft ermöglicht. Das CISB soll einen spürbaren Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft bewirken, indem visionäre Ideen in praxistaugliche Lösungen umgesetzt werden, heisst es in einer Mitteilung.

Die Expertinnen und Experten von Jung von Matt Brand Identity waren von Anfang an beim Entstehungsprozess der Stiftung involviert, heisst es weiter. Dadurch hätten sie eine enge Verzahnung zwischen Design und Identität der Stiftung sicherstellen können.

Das Resultat ist laut Mitteilung «ein klarer, moderner und frischer Auftritt, der sich im schweizerischen Stiftungsumfeld abhebt». Die gezielte Reduktion und schlichte Ansatz stelle die Themen und die Forschenden in den Mittelpunkt. Entstanden sei eine Plattform, «auf der relevante Ideen und Innovationen eine deutliche Präsenz erhalten und konstruktiv vorangetrieben werden können».



«Bei der Konzeption des Brand Designs ging es uns darum, einen visuellen Auftritt zu kreieren, welcher der Stiftung nicht nur ein unverwechselbares Gesicht gibt, sondern auch der Forschung eine würdige Bühne bietet», so Micha Niederhäuser, Brand Designer bei Jung von Matt Brand Identity.

Das charakteristische Lime-Green Yellow neben den neutralen, reduzierten Grautönen verleiht dem Auftritt Frische und Charakter, schreibt die Agentur. Zudem unterstreichen AI-generierte Bilder, die abstrakte Formen in einer weissen und neutralen Farbwelt zeigen, den Fokus auf Innovation und Modernität. «Die Verwendung von AI-generierten Bildern ermöglichte es, die abstrakte Idee der Bildwelt widerzugeben und gezielt zu entwickeln», so Loraine Olalia, Digital Designerin bei Jung von Matt Brand Identity.

Das Designkonzept setzte die Agentur konsistent über verschiedene Touchpoints um. Dadurch wird ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet, so auch auf der Website, die als zentrale Anlaufstelle dient und umfassende Informationen über die Stiftung und ihre unterstützten Initiativen bietet.

Alexander Bischoff, Stiftungsratspräsident von CISB sagt zur Zusammenarbeit: «Mit Jung von Matt Brand Identity konnten wir die Identität der Stiftung definieren und in ein einzigartiges visuelles Design übersetzen. Der neue Auftritt schafft eine wirkungsvolle Plattform für unsere Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation von Unternehmen.» (pd/cbe)