Winkreative: Neue visuelle Identität für Avaloq

Publiziert am 16.10.2024

Avaloq, ein Schweizer Anbieter von Wealth-Management-Technologien und -Dienstleistungen mit 170 Kunden in Europa, Asien und im Nahen Osten, fährt mit einem neuen Aussenauftritt auf. Die gemeinsam mit der in Zürich ansässigen Brandingagentur Winkreative entwickelte Visual Identity stellt kurz vor dem 40-jährigen Unternehmensjubiläum «einen wesentlichen Meilenstein dar», wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Marke widerspiegele das Bekenntnis von Avaloq, «immer neue Innovationen einzuführen und den anspruchsvollen Kundinnen und Kunden gleichzeitig das Vertrauen und die Zuverlässigkeit zu vermitteln, die sie erwarten».

Als Anbieter von Finanztechnologien und -dienstleistungen unterstützt Avaloq seit Jahren die weltgrössten Privatbanken und Vermögensverwalter. Mit dem Rebranding möchte das Unternehmen sein Erscheinungsbild stärker an die Vermögensverwaltungsbranche anpassen und dennoch seinen Wurzeln im Technologiebereich treu bleiben.

«Unser Ziel war es, eine visuelle Identität zu schaffen, die die einzigartige Marktposition von Avaloq zum Ausdruck bringt und die Spezialisierung des Unternehmens auf Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Technologien unterstreicht», so Ariel Childs, CEO und Executive Creative Director von Winkreative. «Avaloq hatte eine klare Vorstellung von diesem Projekt und wir haben eng mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, um ein Design zu entwickeln, das Tradition und Innovation vereint. Die Verwendung von Designelementen wie der Schriftart Unica, des weiterentwickelten Farbverlaufs und des auffälligen neuen Streifenmotivs widerspiegeln dieses Gleichgewicht perfekt. Wir sind stolz darauf, Avaloq als Partner auf dieser spannenden Reise begleiten zu dürfen.»

Herzstück der neuen Designsprache von Avaloq ist ein Säulenraster, das dem Markenimage Struktur und Kohärenz verleihen soll. Inspiriert von der Präzision Schweizer Designgrundsätze und der geordneten Tabellenstruktur von Finanzdaten versinnbildlicht das Raster die für Avaloq wesentlichen Werte Effizienz, Stabilität und Innovation. Zudem führt die Marke mit der Schriftart Unica ein Schweizer Designelement ein, das für seine Klarheit und seinen modernen Stil bekannt ist. Diese vielseitige Schrift, die sich sowohl für Digital- als auch Print-Anwendungen eignet, unterstreicht die Präzision und Kompetenz von Avaloq im Bereich des Private Bankings und des Wealth Managements.

Neben dem neuen Schriftbild und Raster zeichnet sich das überarbeitete Erscheinungsbild von Avaloq auch durch einen dynamischen Farbverlauf aus, der sich nahtlos in Drucksachen und digitale Animationen integrieren lässt. Inspiriert von der Aufwärtsdynamik von Kursdiagrammen, vermittelt der Farbverlauf Fortschritt und Optimismus. Ergänzt wird er durch eine aktualisierte Farbpalette, die das typische Avaloq Blau noch verstärkt und dem Markenimage eine zukunftsorientierte Note verleiht. (pd/cbe)