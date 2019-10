Onflow: Neue Webseite für Swiss Indoors Basel

Als eines der bedeutendsten Tennis Hallenturniere der Welt finden die Swiss Indoors traditionell in Basel statt und stehen jeweils im Zeichen des Endspurts auf die ATP Finals in London. Onflow hat zusammen mit dem Management der Swiss Indoors Basel das Grobkonzept erarbeitet und anschliessend das Design, die gesamte Detailkonzeption und Usability entwickelt, umgesetzt und programmiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Website ist dreisprachig umgesetzt und trage damit den internationalen Besuchern Rechnung.

Mit dem Relaunch der Website wurde auch das Ausweisportal neu konzipiert und innerhalb des Content Management Systems «Weblication» umgesetzt. Darüber verwalten die Ressortleiter autonom sämtliche Zutrittsberechtigungen für alle rund 3000 Mitwirkenden, Spieler, Coaches, Pressevertreter und Offizielle dieses grössten Schweizer Sportanlasses.

Verantwortliche bei Swiss Indoors: Patrick Ammann (Auftraggeber), Stephanie Manz (Projektleitung Web), Gion Conrad (Technik und Portal); verantwortliche bei Onflow: Christian Züger (Gesamtleitung), Manuel Schärer (Technik und Portal), Matthias Röthlisberger (Design und Usability). (pd/lol)