Bold: Neuer Auftritt für Akustikexperte

Publiziert am 13.01.2026

Die Zürcher Agentur Bold war für das Rebranding sowie die analogen und digitalen Kommunikationsmassnahmen verantwortlich, teilt sie mit. Das Unternehmen aus Olten stellt hochwertige Raumakustiklösungen her, die unter anderem in der Hamburger Elbphilharmonie und im Europäischen Parlament zum Einsatz kommen. Mit der Namensänderung und dem neuen Auftritt will Acsono die internationale Positionierung stärken.

Bold entwickelte neben dem Corporate Design auch verschiedene Marketing- und Werbemittel sowie Direct- und LiveCom-Massnahmen. Kernstück ist die komplett neu gestaltete Website, die bei Bold inhouse umgesetzt wurde. Die neue Online-Präsenz verfügt über verschiedene interaktive Elemente, darunter einen 3D-Simulator. Damit sollen die Akustiklösungen digital erlebbar gemacht werden. Die Website richtet sich an eine internationale Kundschaft. (pd/spo)