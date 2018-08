Die Werbekanzlei: Neuer Auftritt für Atelier Pfister

Atelier Pfister wurde 2010 als Massnahme für die Modernisierung der Marke Pfister und für eine stärkere Differenzierung zu deren Mitbewerbern lanciert, heisst es in einer Mitteilung. Die Marke stehe für «Neues Schweizer Design».

Passend dazu lautet die neue Kommunikationsklammer – erarbeitet von der Werbekanzlei – «DAS IST SCHWEIZ». Sie stehe für Authentizität, Tradition, Innovation und Qualität und vereine alles, wofür die Marke Atelier Pfister seit ihrer Lancierung im Jahr 2010 stehe, heisst es in einer Mitteilung.

Der neue Claim knüpfe einerseits an das bestehende Markenlogo an, andererseits auch an das bestehende Konzept der Produktnamen an. Die Designer bestimmen jeweils eine Ortschaft aus ihrem Heimatkanton als Produktnamen – Orte, die sie mit persönlichen Erinnerungen verknüpfen oder Namen, die sie aufgrund des Wortklanges oder ihrer topografischen Ausprägung wegen bewusst wählen.

Die ersten Umsetzungen wurden an der traditionellen Atelier-Pfister-Preview am 23. August 2018, eine Woche vor dem offiziellen Verkaufsstart der neuen Kollektion 2018, präsentiert. Ab Ende August ist der neue Markenauftritt sowohl in den Pfister Filialen wie auch online auf atelierpfister.ch und in den sozialen Medien sicht- und spürbar.

Verantwortliche bei Pfister/Atelier Pfister: Matthias Baumann, Chief Executive Officer; Paul Holaschke, Leiter Marketing Kommunikation, Mitglied der Geschäftsleitung; Sylvie Merlo, Leiterin PR; Thomas Stephani, Leiter Marken und Kollektionen; Caroline Johnson, Projektleiterin PR; Verantwortlich bei Die Werbekanzlei: Turan Oeznalci, Creative Director, Owner; Patrick Varga, Managing Director, Owner; Ladina Baumgartner, Project Manager; Alexandra Kaufmann, Graphic Designer. (pd/maw)