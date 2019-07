Die Agentur am Flughafen hat für die Band Cobana einen neuen Auftritt entwickelt. Seit mehr als 30 Jahren gebe es die Band. Die 17-köpfige Gruppe, gegründet von Romano Degonda, begann als klassische Big Band und hat sich dann unter der Leitung von Egon Rietmann in den letzten 7 Jahren zur Partyband entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst.







Mit Auftritten am Open Air St. Gallen und verschiedenen Stadtfesten sowie diversen Galas und Partys bewege sich Cobana in der Schweizer Musikszene ausserhalb der Charts. Um die Band bekannter zu machen und um für mehr Gigs zu sorgen, unterstütze sie die Agentur am Flughafen nun pro bono bei ihrem kommunikativen Auftritt. Als erstes sei ein zeitgemässes Corporate Design und eine neue Website gestaltet worden.