Heads: Neuer Auftritt für Icommit umgesetzt

Seit 15 Jahren misst und analysiert Icommit das Engagement von Mitarbeitenden in Schweizer Unternehmen. Mit jährlich über 150 Mitarbeitendenbefragungen ermittelt Icommit empirisch, welche Arbeitsbedingungen den besten Nährboden schaffen, damit Commitment gedeiht, heisst es in einer Mitteilung. Dieses Wissen werde das Unternehmen künftig noch stärker beratend einsetzen. Beispielsweise für Employer Branding, in der Organisationsentwicklung oder zur Führungsunterstützung.

Das von Heads entwickelte Logo symbolisiert laut Mitteilung den Kernnutzen: Durch Commitment-Steigerung begleite Icommit ihre Kunden in eine stabile Zukunft. In Zusammenarbeit mit den Illustrationsprofis der Vaudeville Studios habe Heads «pointierte Visualisierungen der umfassenden Leistungsbereiche» entwickelt. Das so entstandene Corporate Design unterscheide sich deutlich von den Mitbewerbern, die sich vor allem auf Befragung und Forschung konzentrieren.

Verantwortlich bei Icommit: Sven Bühler (Geschäftsführer), Patrik Sonderegger (Marketing); verantwortlich bei Heads Corporate Branding: Ralph Hermann (Strategie), Marco Simonetti (Design), Roman von Arx (Produktion), Illustrationen: Roger Zürcher, Vaudeville Studios; Web-Programmierung: Daniel Schmidt, Prismalogix. (pd/cbe)