Publiziert am 16.12.2025

«Mit seinem identitätsstiftenden Namen, einem prägnanten visuellen Auftritt sowie einer klar strukturierten Markenarchitektur setzen wir einen Akzent im Branding für unser 70-jähriges Festival», wird Richard Müller, neu gewählter Verwaltungsratspräsident des Menuhin Festival Gstaad, in einer Mitteilung zitiert. Das neue Corporate Design nehme Tradition und Werte auf, verbunden mit einem Blick in die Zukunft.

Der Name Menuhin Festival Gstaad stellt den Festivalgründer Yehudi Menuhin und seinen humanistischen Geist in den Mittelpunkt. Das Festival versteht sich als Ort, der Menschen, Natur und Musik verbindet.

Der neue Markenauftritt schafft eine Plattform, auf der jedes Jahr das jeweilige Festivalmotto seine Entfaltung findet. Die erste Kampagne im neuen Erscheinungsbild inszeniert das Leitthema «Family Matters» des neuen Intendanten Daniel Hope. «Glück Berlin hat mit grosser Sensibilität verstanden, worum es uns geht: den Geist Yehudi Menuhins in die Gegenwart zu übersetzen, ohne ihn zu verfremden», erklärt Hope.

Das visuelle Konzept greift die alpine Umgebung auf: Die Weiterentwicklung der charakteristischen Berglinien setzt das Gstaader Panorama und die Konturen des Saanenlandes als grafisches Element in Szene. Die Natur wird als zentrales Motiv der Marke verankert. (pd/cbe)