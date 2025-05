TBS: Neuer Auftritt für Orthopädie-Praxis lanciert

Publiziert am 23.05.2025

Marcel Gloyer hat sich als selbstständiger Facharzt für Orthopädie niedergelassen und benötigte dafür einen neuen Markenauftritt. Die Aufgabe übernahm TBS Marken Partner AG, die sowohl das Branding als auch die Website für die Praxis entwickelte.

Der gewählte Name «Ortho Sport» orientiert sich am meistgesuchten Begriff in diesem Fachbereich. Das Logo kombiniert die Wortmarke mit einem stilisierten Kniegelenk, das durch einen blauen Punkt akzentuiert wird. In verschiedenen Anwendungen wird zusätzlich der Name des Arztes ergänzt.

Die visuelle Identität setzt auf grossformatige Bilder aus dem Sportbereich und verwendet Blau und Orange als Hauptfarben. Abstrahierte Punkte heben verschiedene Gelenkarten hervor und dienen gleichzeitig als flexibles Gestaltungselement. Die Typografie ist bewusst klar und strukturiert gehalten.

Gloyer spezialisiert sich auf Knie- und Hüftgelenke mit Fokus auf minimalinvasive Therapien. Seine Philosophie der individuellen Betreuung und des zurückhaltenden Operierens wird im neuen Auftritt durch authentische Porträts und fachlichen Content vermittelt.

Die neue Website integriert ein Online-Buchungssystem für Termine. Detaillierte Erklärgrafiken sollen die Orthopädie-Kompetenz direkt erfahrbar machen. (pd/cbe)