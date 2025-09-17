Publiziert am 17.09.2025

Dachcom hat für die Wellauer AG einen neuen Unternehmensauftritt entwickelt, teilt die Digitalagentur mit. Das seit fast 130 Jahren tätige Schweizer Tabakunternehmen, das als Importeur, Gross- und Detailhändler fungiert, zählt seit letztem Jahr unter den Kunden von Dachcom.

Die visuelle Identität mit illustrativem Stil wird sowohl auf der neuen Website als auch in Print-Anzeigen eingesetzt. Das Erscheinungsbild soll die Mischung aus langjähriger Unternehmensgeschichte und Trendbewusstsein widerspiegeln, da Wellauer sowohl bewährte Produkte als auch innovative Neuheiten im Sortiment führt.

Ergänzend zur B2B-Kommunikation über den Onlineshop hat Dachcom für Endkunden den «Genuss Club» entwickelt. Das Treueprogramm ermöglicht es Kunden, Punkte zu sammeln und von Events, Rabatten sowie weiteren Angeboten zu profitieren. Auch hier kommt das neue Erscheinungsbild zum Einsatz. Nach Angaben von Dachcom sind auf Basis dieser Zusammenarbeit weitere Projekte in Planung. (pd/spo)