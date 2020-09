MetaDesign: Neuer Auftritt, neue Kampagne, neuer Slogan

WWZ versorgt Kunden im Kanton Zug und darüber hinaus mit einer breiten Palette von Produkten aus den Leistungsbereichen Wasser, Energie und Telekommunikation, die bis hin zu Ladelösungen für E-Mobilität oder Digital-TV reichen.

Zwar blicke das Traditionsunternehmen auf über 125 Jahre Firmengeschichte zurück und sei in seinem Heimmarkt verankert und bekannt, aber dieser Markt sei im Wandel. Darüber hinaus hat die WWZ-Gruppe in den vergangenen Jahren ihre Marktgeografie beträchtlich erweitert. Mit Blick auf die Marktliberalisierung bewegen sich auch die Angebote von WWZ in einer Welt, die zu immer mehr Komplexität tendiert. Digitalisierung und zunehmende Vernetzung, Smart Home und Homeoffice, CO2-Reduktion und Klimazukunft sind anspruchsvoll – selbst bei vermeintlichen Alltäglichkeiten und auch für die Kundschaft.

Dementsprechend wurden auch die Ziele in der Kundenansprache und für den neuen Auftritt gesetzt, für den MetaDesign (Markenpositionierung und Branding), Notch – Member of Publicis (Website) und The House Agency (Kampagnen und Marktbearbeitung) verantwortlich zeichnen.

Als Leadagentur für Branding hat MetaDesign die Markenstrategie, -architektur und den Corporate Auftritt der neuen Marke WWZ realisiert und somit den Grundstein für alle weitere Kommunikation gelegt, heisst es in der Mitteilung. In einem ersten Schritt wurde die Markenpositionierung mit einem klaren Purpose entwickelt: «Nachhaltig nützlich». Dabei baut WWZ auf ihrer Bekanntheit und positivem Image im Marktgebiet auf und schaltet in der Kundenorientierung einen Gang höher. In einem zweiten Schritt werden bestehende Submarken in die neue Marke überführt. In diesem Zug wurde das ikonische Logo geschärft und mittels neuer Farben, Typografie und Bildwelt ein neues visuelles Markenerlebnis kreiert, das den Spagat zwischen Tradition und Innovation schafft.

Darüber hinaus hat MetaDesign eine neue Kommunikationsstrategie definiert, bestehend aus Themen, Kernbotschaften und Tonalität. Entstanden sei eine starke Marke, die komplexe Themen einfach mache, die positive Erlebnisse schaffe und die heute an morgen und übermorgen denke.

Auch die neue von Notch konzipierte und realisierte Website sei ganz auf Kundenbedürfnisse ausgerichtet, die mittels User Testings evaluiert wurden, heisst es. Das neue eigenständige Design, die verbesserte Navigation und die vereinfachte Informationsarchitektur sind ganz auf diese Anforderungen ausgerichtet. Für die WWZ-Kunden bedeutet das effiziente User Journeys und eine überzeugende User Experience.

Die Website unterstützt User auch mit innovativen Funktionen wie einem assistierenden Bot oder einer Produkt-Verfügbarkeitsabfrage. Im Blog-Bereich erfahren die Kunden Wissenswertes zu den Themen Energie und Nachhaltigkeit. Ein weiteres Highlight sind 3-D-Animationen, die das Leistungsangebot auf attraktive Art erlebbar machen. (pd/wid)