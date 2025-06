YOC Switzerland: Neuer Head of Sales kommt von Watson

Publiziert am 23.06.2025

Leotrim Hoxha verfügt über Erfahrungen in der Werbebranche, insbesondere im digitalen Bereich, heisst es in einer Medienmitteilung. Zuletzt war Hoxha bei Watson, respektive CH Media, als Account Director Sales & Marketing tätig. In dieser Funktion betreute er Kunden und entwickelte verkaufsorientierte Lösungen. Per Anfang Juni wechselte Hoxha zu YOC Switzerland als Head of Sales.

Digitale Werbeformate mit KI-Optimierung

YOC Switzerland wurde im Januar 2022 gegründet und positioniert sich als Anbieter von Premium-Inventar mit High Impact Formaten. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben mit Werbekunden und Publishern im Schweizer Markt zusammen. Die Produktpalette umfasst digitale Werbeformate mit KI-Optimierung.

Das Mutterunternehmen YOC AG ist in Deutschland, Österreich und Polen aktiv. In der Schweiz will das Unternehmen seine Marktposition ausbauen. Maximilian Pruscha, Chief Operating Officer der YOC AG, sieht in der Ernennung von Hoxha einen strategischen Schritt für das weitere Wachstum in der Schweiz, wie in der Mitteilung steht. (pd/nil)