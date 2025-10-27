Weischer.Cinema: Neuer Leiter für lokales Kinogeschäft

Publiziert am 27.10.2025

Mazenauer war zuletzt bei der Swiss Regiomedia AG als Profit-Center-Leiter Ostschweiz tätig und verantwortete dort die Region St. Gallen. Davor arbeitete er als Regionalleiter Ost bei Publicitas, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Zu seinem Aufgabenbereich gehören der lokale Werbeverkauf in den Regionen Ostschweiz, Stadt Zürich, Zentralschweiz, Aarau/Olten, Basel-Gebiet, Bern und Tessin. Mazenauer soll zudem neue kommerzielle Produkte entwickeln und die Vermarktung des Werbeinventars der Kinobetreiber ausbauen. (pd/nil)