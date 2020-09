20 Minuten lanciert mit «Lifestyle» einen neuen Channe. «Lifestyle» soll die Themen Fashion, Beauty, Body & Soul, Food, Living, Reisen, Auto und Mobilität sowie Wein umfassen und sich mit diesem Mix an junge Menschen richten, heisst es in der Mitteilung dazu. Neben der täglichen Online-Ration Lifestyle erscheine jeweils am Donnerstag eine Doppelseite in 20 Minuten und 20 minutes und für Weihnachten sei ein spezielles Xmas-Magazin geplant. In der App wird «Lifestyle» den heutigen Friday-Channel ersetzen. Die Lifestyle-Inhalte werden auch für Social Media speziell aufbereitet.

Um eine Wohlfühloase im Newsumfeld kreieren zu können, sei in Zusammenarbeit mit der Designagentur Raffinerie eine neue Designwelt entwickelt worden, welche nun mit einer passenden nationalen Kampagne lanciert werde, schreibt 20 Minuten.

«Ziel war es, die stilvolle Schwester von 20 Minuten zu kreieren. Durch die konsequente Reduktion der Mittel – Schwarz/Weiss und den Einsatz plakativer Typografie – hebt sich die Seite erkennbar vom 20 Minuten Universum ab, ohne die DNA desjenigen zu verlieren.», beschreibt Annina Flückiger, Leiterin Corporate Content bei 20 Minuten. Die randabfallenden Bilder ermöglichen es, die Lifestyle-Themen auch optisch ansprechend zu präsentieren und das Look & Feel lädt zum Verweilen ein.

«Mit der neuen Lifestyle-Welt wollen wir den Nutzerinnen und Nutzern eine kleine Auszeit gönnen und gleichzeitig eine breite Palette an Services anbieten, wie Tests von Beautyprodukten oder Reisegeschichten» so Geraldine Schläpfer, die als Co-Leiterin «Lifestyle» tätig ist.

Marc-André Capeder, Co-Leiter «Lifestyle» und früherer Co-Redaktionsleiter Friday ergänzt: «Mit ‹Lifestyle› decken wir das gesamte Spektrum an Lifestyle-Themen ab und bieten damit auch Werbekunden eine ideale Plattform für ihre klassische Werbung und Content-Umsetzungen.»

Um eine optimale Zusammenarbeit zwischen dem getrennt von der Newsredaktion agierenden Lifestyleteam, Commercial Publishing und Verkauf zu gewährleisten, ist Lifestyle – wie bereits Friday – im Bereich Corporate Content unter der Leitung von Annina Flückiger angesiedelt und bietet damit ideale Voraussetzungen für klar deklarierte, kommerzielle Umsetzungen. (pd/wid)