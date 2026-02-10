Publiziert am 10.02.2026

Die Longines CHI Classics Basel präsentieren sich künftig in neuem Gewand. Das Rebranding umfasst ein frisches Logo, eine neue Farbwelt sowie überarbeitete digitale Kanäle wie Website und Social Media. Auch im Stadtbild Basel wird die Veränderung sichtbar: Ein Tram trägt das neue Branding und macht die Veranstaltung bereits im öffentlichen Raum präsent, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die nächsten Longines CHI Classics Basel mit Wettbewerben in den Disziplinen Jumping und Dressage finden vom 7. bis 10. Januar 2027 statt. Für den Gesamtauftritt der Veranstaltung ist die Kommunikationsagentur Brandl & Schärer aus Olten verantwortlich, die diesen Auftrag laut eigenen Angaben seit elf Jahren betreut. (pd/cbe)