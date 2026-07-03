03.07.2026

Live Lab

Neuer Markenauftritt begleitet Wachstum

Die Eventagentur hat neue Büros, neue Standorte im Ausland und dazu nun auch einen überarbeiteten Auftritt.
Live Lab: Neuer Markenauftritt begleitet Wachstum
Publiziert am 03.07.2026

Die Live Lab AG hat einen überarbeiteten Markenauftritt lanciert. Neben einer neuen Website präsentiert die Agentur ein überarbeitetes visuelles Erscheinungsbild, teilt sie mit. Die Neugestaltung erfolgt laut Live Lab vor dem Hintergrund einer Wachstumsphase der vergangenen Jahre. 2025 eröffnete die Agentur neue Büros in Dubai und Riad. Zusätzlich sei das Team kontinuierlich gewachsen, zudem bezog Live Lab neue Büroräume in Zürich.

Der überarbeitete Auftritt ist auf der neu gestalteten Website abrufbar. Ergänzend veröffentlichte die Agentur ein Video, das Einblicke in die Räumlichkeiten sowie das Team gibt. (pd/spo)


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