Publiziert am 25.08.2026

LST hat den internationalen Markenauftritt des brasilianischen Medtech-Unternehmens Bionnovation neu entwickelt, teilt die Luzerner Agentur mit. Der Auftrag erfolgte im Anschluss an die Übernahme von Bionnovation durch die Geistlich Gruppe. Das Projekt umfasste die Markenpositionierung, das Corporate Design, die Bildwelt sowie ein Brand Design Manual für den internationalen Einsatz.

Ziel des Projekts war es, Bionnovation als eigenständige Marke innerhalb der Geistlich Gruppe zu positionieren und gleichzeitig ein Designsystem zu schaffen, das sich auf verschiedene internationale Märkte übertragen lässt. Die neue Markenidentität orientiert sich an den Werten «Young, Fresh und Easy» und verbindet wissenschaftliche Inhalte mit einer entsprechend ausgerichteten Bildsprache.

LST war nach eigenen Angaben von der strategischen Markenentwicklung bis zur Umsetzung der Designrichtlinien in das Projekt eingebunden. Das neue Corporate Design soll künftig als Grundlage für die Markenkommunikation von Bionnovation über verschiedene Kanäle und Länder hinweg dienen. (pd/spo)