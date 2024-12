Brandpulse: Neuer Markenauftritt für Brax

Publiziert am 04.12.2024

Das neue Markenkonzept umfasst ein überarbeitetes Logo und einen Branding-Code in den Farben Dark Grey, Riviera und White Sand. In einem Workshop mit 20 Verantwortlichen der Brax-Produktentwicklung wurden die Zielsetzungen für verschiedene Produktgruppen definiert. Zudem erstellte Brandpulse Moodboards für die Gestaltung der Verkaufsflächen und das Interior Design, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Einführung des neuen Markenauftritts erfolgt schrittweise und soll mit der Frühling/Sommer-Kollektion ab Januar 2025 vollständig umgesetzt sein. Nach Angaben von Brax-Geschäftsführer Marc Freyberg war nach 25 Jahren eine Überarbeitung des Erscheinungsbildes notwendig, um einen einheitlichen Markenauftritt in den eigenen Stores und im Einzelhandel zu gewährleisten. (pd/cbe)