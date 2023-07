Ob Klavier, Flügel, Cembalo oder Spinett: Tasteninstrumente sollten regelmässig und mit Leidenschaft gehegt und gepflegt werden. Hierfür braucht es Leute vom Fach wie Eveline Sutter mit ihren 20 Jahren Erfahrung als Klavierbauerin und -stimmerin.

Für ihren Start in die Selbständigkeit hat die Agentur am Flughafen den gesamten Marken- und Kommunikationsauftritt gestaltet, wie es in einer Mitteilung heisst. Herausgekommen sind der Name «Klavierwerkerin» mit passendem Logo, eine klassisch-jazzige Webseite, Visitenkarten im Tastenformat, ein Auto im Pianolook sowie eine breite Medienresonanz inklusive TV-Beitrag.

Verantwortlich bei Klavierwerkerin Eveline Sutter: Eveline Sutter (Inhaberin und Geschäftsführerin); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Michael Lindenmann (Beratung/Projektleitung/PR/Copywriting), Wilko Nuber (Art Direction), Elia Vogt (Junior Art Direction), Colin Kühnis (Interactive Media Design). (pd/yk)