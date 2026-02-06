Dear Creative: Neuer Markenauftritt für NoEvents

Publiziert am 06.02.2026

NoEvents positioniert sich bewusst abseits klassischer Fine-Dining-Konzepte. Statt eines festen Restaurants bringt das Team um Oberhofer gehobene Kulinarik dorthin, wo Kunden sie haben möchten – als mobiles Event-Format für Unternehmen, Marken und Privatkunden, heisst es in einer Mitteilung.

Dear Creative hat die gesamte Bildwelt sowie sämtliche Branding-Elemente neu gestaltet, darunter Farben, Typografie, Layouts und Kommunikationsvorlagen. Der neue Auftritt verbindet laut Agentur Präzision mit Nahbarkeit und unterstützt den flexiblen Charakter der Marke.

Das neue Designsystem kommt auf der Website, in Social Media sowie in Geschäftsunterlagen zum Einsatz. NoEvents versteht sich als kulinarisches Marketing-Tool an der Schnittstelle von Gastronomie, Marke und Erlebnis. (pd/spo)