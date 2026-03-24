Publiziert am 24.03.2026

Auslöser des Projekts war eine organisch gewachsene Onlinepräsenz, die mit den Anforderungen einer modernen Markenkommunikation nicht mehr Schritt halten konnte. «Es ging uns nicht um einen radikalen Bruch mit dem Bestehenden, sondern darum, die inneren Werte von Proitera – Empathie und Professionalität – nach aussen hin sichtbar und digital erlebbar zu machen», wird Cornel Bigliotti, Gründer und Geschäftsführer von Modulator, in einer Medienmitteilung zitiert.

Gestalterisch setzt der Refresh auf eine aufgefrischte Farbwelt und eine neue Typografie. Die überarbeitete Website integriert eigens entwickelte Animationen und Videos, ein Blog-System mit Testimonials und Erfolgsstorys sowie eine neu strukturierte Darstellung der Leistungsangebote – mit dem Ziel, Hemmschwellen beim sensiblen Thema Sozialberatung abzubauen und Nutzer gezielt zum passenden Angebot zu führen.

Laut Angaben von Modulator zeigen sich erste messbare Wirkungen: Nach dem Launch verzeichne Proitera eine höhere Verweildauer auf der Website sowie qualitativ hochwertigere Kundenanfragen dank besserer Vorqualifizierung der Inhalte. (pd/nil)